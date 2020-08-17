Altay, Recep ile Erdem’in peşinde

TFF Birinci Lig'de Süper Lig'e yükselmek için dış transferin en hızlı kulüplerinden biri olan Altay'da yönetim takviye çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Siyah-beyazlılar orta saha ve savunmaya takviye yapmak için Bursaspor'dan Recep Aydın ve Gençlerbirliği ile yollarını ayıran sağ bek Erdem Özgenç'i aldı. Bursaspor'la sözleşmesi devam eden 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun durumu, yeşil-beyazlı kulübün ay sonunda yapılacak kongresinden sonra netlik kazanacak. Fenerbahçe altyapısında yetişen 32 yaşındaki sağbek Erdem Özgenç'in bonservisi elinde bulunuyor.

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