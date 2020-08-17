Hız kesmiyor

TFF 1. Lig'de dış transferin en hızlı kulüplerinden biri olan Altay'da yönetim takviye çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Siyah-beyazlılar orta saha ve savunmaya takviye yapmak için Bursaspor'dan Recep Aydın ve Gençlerbirliği ile yollarını ayıran sağ bek Erdem Özgenç'i aldı. Bursaspor'la sözleşmesi devam eden 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun durumu, yeşil-beyazlı kulübün ay sonunda yapılacak kongresinden sonra netlik kazanacak. Konyaspor'da profesyonel olan Recep Aydın, Karabük, Giresun ve Ümraniyespor'da da oynadı. Recep, geçen sezon Play-Off oynayan Bursa'da 25 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.



BONSERVİSİ ELİNDE BULUNUYOR

Fenerbahçe altyapısında yetişen 32 yaşındaki sağbek Erdem Özgenç'in bonservisi elinde bulunuyor. Siyah-beyazlı yönetimin, temasa geçtiği savunma oyuncusuyla görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi. TFF 1. Lig'de 131 maçta 12 gol atan Erdem, 16 asist yaptı. Fenerbahçe, Kartalspor, Boluspor, Bursasspor, Ankaragücü, Karagümrük ve Gençlerbirliği gibi kulüplerde ter döken tecrübeli sağ bek, Süper Lig'de 158 mücadelede 6 gol atarken 14 gol pası verdi. Kariyerinde 312 müsabakada 19 kes rakip fileleri havalandırıp 31 gol pası verdi.

MURAT USLU KULÜPTEN AYRILDI

Altay'da 3. Lig'den bu yana forma giyen sağ bek Mustafa Murat Uslu kulüpten ayrıldı. Uslu, "3.5 sene formasını terlettiğim, armasını göğsümde taşımaktan hep gurur duyduğum Büyük Altay ile sözleşmemin bitmesiyle birlikte yol ayrımına geldik. İki tane şampiyonluk yaşayıp ayrı- Altay'ın 1. Lig'e çıkması için elimden gelen mücadeleyi verdim. Umarım Altay hak ettiği Süper Lig'e yükselir" diye konuştu.



■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ