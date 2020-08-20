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Altay, William'ı transfer etti

Son dakika... 1. Lig ekiplerinden Altay, geçen sezonu Yunan ekibi Xanthi'de kiralık olarak geçiren Brezilyalı William Douglas de Amorim ile anlaştı.

Altay, William'ı transfer etti

20.08.2020, 12:08

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, bonservisi Romanya'nın Steau Bükreş takımında bulunan William'la 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Daha önce Türkiye'de Kayserispor forması giyen William, ligde ve kupada çıktığı 15 maçta 2 gol kaydetti.

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