Lyon’dan teşekkür mektubu

ALTAY'DAN 19 yaşındaki stoper Cenk Özkaçar'ı 1.5 milyon Euro'ya transfer eden Fransa ekibi Olimpik Lyon, siyah-beyazlı kulübe teşekkür yazısı yolladı. Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok adına kulübe gönderilen yazıda, "Olimpik Lyon, kulübünüz Altay ile size futbolcu Cenk Özkaçar transferindeki büyük iş birliğiniz için özellikle teşekkür eder. Anlaşma sürecinde görüşmelerimizin kalitesi ve sağlanan iyi ilişkilerimizi takdir ediyoruz. Cenk Özkaçar'ın Olimpik Lyon ile bu yeni hikayede başarıya ulaşmasını umuyoruz. 2020- 21 sezonu için size en iyi dileklerimizi sunup, tekrar teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. Şube sorumlusu Hilmi Bozok, yeni sezonda da altyapı atılımlarının aynı hızla devam edeceğini kaydetti.