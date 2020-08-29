Altay'da imza şov camiayı umutlandırdı

Genç stoperi Cenk'i Fransız ekibi Lyon'a hatrı sayılır bir bedel karşılığında satan Altay, ilk olarak Büyükşehir Belediyespor'dan Jasmin Suck'u alarak açılışı yaptı. Harekata devam eden siyah-beyazlılar Akhisarspor'un tecrübeli oyuncuları Ergin Keleş, Erhan Çelenk ve Tolga Ünlü'ye imza attırdı.

Osmanlıspor'dan Jovan Blagojevic'i renklerine dahil eden İzmir ekibi, Ümraniyespor'un kalecisi Burak Öğür'ü açıkladı. Transfere son sürat devam eden Altay, İngiltere'de Blackpool FC forması giyen forvet Armand Gnanduillet ile anlaşmaya vardı. Sıradaki isim ise Lokman Gör oldu. Son olarak Alanyaspor'da top koşturan deneyimli stoperle resmen el sıkışıldı. Yönetim transfer şova devam ederken, Romanya'nın Steaua Bükreş kulübünden 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu William De Amorim de resmen Altaylı oldu. Amorim'in ardından bu kez açıklanan oyuncu Levski Sofia forması giyen orta saha Khaly Thiam oldu.



QUARESMA BEKLENİYOR

Siyah-beyazlılar dün ise tam 4 futbolcu açıkladı. Kurmaylar, Kayserispor'dan Ziya Alkurt, Ümraniyespor'dan Timur Temeltaş ve İstanbulspor'dan Rıdvan şimşek'in yanı sıra sezon bitiminde takımdan ayrılan Abdulhamit Yıldız'la anlaşıldığını duyurdu. Asıl bombayı patlatmak için kolları sıvayan Altay yönetimi dünyaca ünlü yıldız Ricardo Quaresma'yı gündeme aldı. Portekizli oyuncuyla temaslara başlayan Altay, tüm futbolseverleri heyecanlandırdı. Yönetim son olarak Süper Lig'de Kasımpaşa formasını terleten 36 yaşındaki kanat oyuncusuyla anlaşma aşamasına geldi. Son bir kez Quaresma ile masaya oturacak İzmir ekibinin transferi tamamlamaya yakın olduğu vurgulandı.

Altay durmuyor

Altay, William'ı transfer etti

Altay harıl harıl