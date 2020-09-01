Altay boş durmuyor

TFF 1. Lig'de güçlü bir kadro kurmanın hazırlıklarını yapan ve dış transferde 14 futbolcuya imza attıran Altay'da yönetim stoper arayışlarına hız verdi. Yalçın Ayhan ve Çağlar Birinci gibi isimleri listesine alan siyah-beyazlılar geçen sezon Giresunspor'da forma giyen Numan Çürüksu'yu da radarına aldı. Bonservisi elinde olan 35 yaşındaki defans oyuncusuyla önümüzdeki günlerde temasa geçilmesi bekleniyor. Sol bek ve stoper pozisyonunda oynayan Çağlar Birinci ile prensip anlaşmasına varan Altay Numan'ı da kadrosuna katarak savunma hattını güçlendirmek istiyor.

SÜPER LİG TECRÜBELİ

Uzun yıllar Osmanlıspor'da futbol oynayan 35 yaşındaki defans oyuncusu, başkent ekibinde Süper Lig'de görev yaptı. Deneyimli savunma oyuncusu, Süper Lig'de sahaya çıktığı 102 karşılaşmada 4 kez rakip fileleri havalandırdı ve 1 asist yaptı. Sürmenespor'da profesyonel olan Numan, Ofspor, Orduspor, Kayseri Erciyesspor, Osmanlıspor ve son olarak Giresunspor'da oynadı. Geçen sezon Karadeniz ekibinde sahaya çıktığı 27 lig maçında 5 gol kaydetti.