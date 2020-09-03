İldiz: Çok zorlu lig olacak

ALTAY Teknik Direktörü Yücel İldiz, şimdiden şampiyonluk için favori gösterilmelerinin çok yanlış olduğunu söyledi.

Tecrübeli teknik adam, "Yanlış bir algı var. Bizi, Samsunspor'u ve Adana Demir'i favori gösteriyorlar. Hiç öyle bir şey yok. Gerçekten çok zorlu bir lig olacak. Akılcı ve ciddi olmak lazım. Çok çalışmamız gerek" diye konuştu.



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patronu Yücel İldiz, "Afyonkarahisar'daki kampımız iyi gidiyor, Bugün Ekol Göz Menemenspor ile özel maç oynadıktan sonra İzmir'e dönüp lige kadar hazır hale geleceğiz.

İZMİR ekibinin deneyimli teknik

Gençer'in sakatlığı sonrası savunmaya oyuncu arayışı içerisindeyiz. Bir veya iki savunma oyuncusu alabiliriz.

Orta sahada 10 numara bölgesine de bir takviye düşüncemiz var.

Yönetimimiz bu konudaki çalışmaları sürdürüyor" şeklinde konuştu.