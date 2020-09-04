Altay’da hedef Hasan

SÜPER Lig hedefine ulaşmak için güçlü bir kadro kurmanın çalışmalarını yapan Altay'da yönetim savunma hattına takviye yapmak için kolları sıvadı. Listesinde Çağlar Birinci, Numan Çürüksu, Yusuf Abdioğlu, Yalçın Ayhan ve Nijeryalı Erhun Obanor gibi isimleri bulunduran siyah-beyazlılar radarına son olarak Erzurumspor'dan Hasan Hatipoğlu'nu aldı. Geçen sezon Erzurumspor formasıyla direk Süper Lig'e çıkma başarısını gösteren 31 yaşındaki savunma oyuncusu için temaslara başlanacağı öğrenildi. Tecrübeli defans oyuncusunun Erzurumspor ile sözleşmesi devam ediyor. Mavi-beyazlı ekibinin kampında bulunan Hasan'ın Altay'ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

198 KARŞILAŞMADA 7 GOL ATTI

AFYONSPOR'DA profesyonel olan Hasan Hatipoğlu kariyerinde Batman Petrol, Balıkesirspor, Bolu, Sivas, Samsun, Altınordu ve son olarak Erzurumspor'da forma giydi. Başarılı oyuncu görev aldığı 198 maçta rakip fileleri 7 kez havalandırma başarısını gösterdi.