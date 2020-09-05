İldiz: Zorlu maraton olacak

AFYONKARAHİSAR'DA kamp çalışmalarını tamamlayan Altay'ın tecrü-beli teknik patronu Yücel İldiz kendile-rini çok zorlu bir maratonun bekledi-ğini belirtti. İldiz, "Lig zorlu geçecek. Süper Lig'den düşme olmadığı için bu grup daha kolay zannediliyor ama tam tersi. Bu grupta herkes herke-si yenebilir. Biz de iddialı ekiplerden biri olarak gösteriliyoruz. Bundan tabii ki mut-luyuz ama çok ciddi olarak çalışma-mız lazım. Çok zorlu bir lig marato-nu olacak" dedi. Başarılı teknik adam, "Altay camiası bizden çok şey bekli-yor. Seyircimizi çok özledik. Pande-mi süreci biter, biz de tüm seyircimiz-le sahaya çıkarız. Bu bizim için ciddi avantaj olur" ifadelerini kullandı.