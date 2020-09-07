Altay Perez’in peşinde

TFF Birinci Lig'de kuracağı güçlü kadroyla Süper Lig'e çıkmak için kolları sıvayan Altay'da yönetim, oyun kurucu ve stoper hattına takviye yapmak için kolları sıvadı. Siyahbeyazlı ekibin listesinde Kolombiyalı stoper Alexsis Perez'in olduğu öğrenildi. Bonservis sorunu bulunmayan 26 yaşındaki savunma oyuncusu için son kararı Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz'in vereceği öğrenildi. Futbola ülkesinde Uniautonoma kulübünde başlayan Alexsis Perez daha sonra uzun yıllar İspanyol ekibi Villarreal ekibinde forma giydi. 26 yaşındaki futbolcu, Vallodolid, Junior ve son olarak Queretaro'da göre yaptı. Tecrübeli oyuncu geçen sezon Meksika liginde Quertetaro'da 14 maçta sahaya çıktı ve 1 kez rakip fileleri havalandırma başarısını gösterdi.

STOPER LİSTESİ KABARIK

Altay'ın savunma hattına takviye yapmak için elinde kabarık bir liste var. Siyah-beyazlılar, Hatay'dan Yusuf Abdioğlu, Erzurum'dan Hasan Hatipoğlu ve Akhisarspor'da Cocalic ve Çağlar Birinci ile temasta. Kurmayların savunma hattına en az iki takviye yapması bekleniyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ