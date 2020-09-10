Altay’dan yeni bomba

TFF 1. Lig'de yaptığı 14 dış transferle Süper Lig iddiasını sezon başlamadan gösteren Altay'da yönetim, takviye çalışmalarında hız kesmiyor. Siyah-beyazlı ekibin Akhisarspor'dan ayrılan sağ kanat Onur Ayık'a teklif götürdüğü öğrenildi. Bonservisi elinde bulunan 30 yaşındaki gurbetçi futbolcunun Altay'ın teklifine sıcak baktığı belirtildi. Hücum hattında da görev yapabilen tecrübeli yıldız oyuncu Onur Ayık, sağ kanat, 10 numara, sol kanat ve forvet arkası mevkilerinde de oynuyor.

AYIK ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Alman ekibi Werder Bremen'in altyapısında yetişen Onur Ayık, daha sonra FC Oberneuland'da da forma giydi. 30 yaşındaki oyuncu Türkiye kariyerinde Elazığspor, Kardemir Karabükspor ve Akhisarspor'da oynadı. Onur Ayık, Akhisarspor formasıyla Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanma başarısı gösterdi. Onur Ayık, sahaya çıktığı 331 karşılaşmada 55 kez rakip fileleri havalandırırken 49 golün hazırlayıcısı oldu. Teknik direktör Yücel İldiz, iyi bir takım kurduklarını sezon sonunda hedefe mutlaka ulaşacaklarını söyledi. Yönetimin bu konuda hiç bir fedekarlıktan kaçmadığını belirten Yücel İldiz, "Bizlerde saha içinde gereğini yapacağız. Sezona iyi başlayıp iyi bitirmek istiyoruz. Sezon öncesi bütün futbolcularım çok iyi çalışarak bunu gösterdi. Yönetim, futbolcu, teknik heyet ve personelimiz arasında hiç bir ayrılığımız yok. Başarı gelecektir" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ