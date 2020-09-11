Altay’da dev hamle

TFF 1. Lig'de yaptığı 14 takviye ile transferin en hızlı ekibi olan Altay'da yönetim orta sahaya takviye yapmak için kolları sıvadı. Siyah-beyazlı ekibin listesinde Süper Lig ekibi Antalyaspor ile yollarını ayıran Yekta Kurtuluş'un olduğu öğrenildi. İzmirli 34 yaşındaki futbolcuyla temaslarına hız veren kurmayların, transferi bitirmek için yoğun çaba harcadığı öğrenildi. Yönetim, teknik heyetin de onay verdiği Yekta Kurtuluş'u kadrosuna katarak 10 numara arayışına son vermek istiyor. Başarılı futbolcuyla temasların olumlu ilerlediği, Yekta'nın da uzun yıllar sonra memleketi İzmir'de forma giymeye oldukça sıcak baktığı öğrenildi.

İZMİRSPOR'DA YETİŞTİ

İzmirspor altyapısında yetişen 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, Kasımpaşa, Galatasaray, Sivasspor ve son olarak Antalyaspor'da görev yaptı. Süper Lig'de 219 karşılaşmaya çıkan tecrübeli oyuncu 12 kez rakip fileleri havalandırırken 13 golün pasını verdi. Oyun kurucu, ön libero ve forvet arkasında oynayabilen Yekta Kurtuluş'un bonservis sorunu bulunmuyor.



GALATASARAY'DA 7 KUPA KAZANDI

Galatasaray'da uzun yıllar forma giyen Yekta Kurtuluş, İstanbul ekibinde 7 kupa kazanma başarısını gösterdi. 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, üç Süper Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve 2'de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Tecrübeli oyuncu, Galatasaray'ın dışında Süper Lig'de görev yaptığı Kasımpaşa, Sivasspor ve Antalyaspor'da da takımın vazgeçilmez oyuncularından olmuştu.

İLDİZ: "TARAFTARIMIZIN GÖNÜLLERİ BİZİMLE"

ALTAY'IN tecrübeli teknik direktörü Yücel İldiz, pazar günü Bornova'da konuk edecekle-ri Samsunspor maçıyla lige galibiyetle başlamak istediklerini belirtti. Kendilerini zorlu bir maçın beklediğini belirten İldiz,"Transfer anlamında 1-2 eksiğimiz var. Yönetim bu takviyeleri yapmak için çaba gösteriyor. Bizim işimiz ise sahada başarılı olmak. Bunun için çalışıyoruz. Koro-navirüs salgını nedeniyle seyircimiz yanımız-da olamayacak ancak onların gönüllerinin bizimle olduğunu biliyoruz. Samsunspor'la zor bir maça çıkacağız. Sezona 3 puan-la başlamak istiyoruz. Tüm takımlara başarılar diliyorum" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ