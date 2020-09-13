Altay - Samsunspor | CANLI ANLATIM

TFF 1.Lig'in 2020-2021 sezonu ilk haftası tüm heyecanıyla devam ediyor.İzmir temsilcisi Altay, sahasında Samsunspor'u ağırlıyor. Kıyasıya mücadelenin yaşanacağı karşılaşmayı haberimizden takip edebilirsiniz.

ALTAY - SAMSUNSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynayacağı Altay maçının hakemi Onur Özütoprak oldu. Maçta Mehmet Şahan Yılmaz ve Mehmet Yıldırım yardımcı hakem, Emre Malok da 4. hakem olarak görev yapacak.