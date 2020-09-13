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Haberler Altay Altay - Samsunspor | CANLI ANLATIM

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1. Lig'de bugün karşı karşıya gelen - maçı için heyecan dorukta. 'nda oynayan maçta 4 hakem görev yapacak. Altay- maçının haberimizden takip edebilirsiniz.

Altay - Samsunspor | CANLI ANLATIM

13.09.2020, 19:00 Güncelleme Tarihi: 13.09.2020,19:06

TFF 1.Lig'in 2020-2021 sezonu ilk haftası tüm heyecanıyla devam ediyor.İzmir temsilcisi Altay, sahasında Samsunspor'u ağırlıyor. Kıyasıya mücadelenin yaşanacağı karşılaşmayı haberimizden takip edebilirsiniz.

ALTAY - SAMSUNSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynayacağı Altay maçının hakemi Onur Özütoprak oldu. Maçta Mehmet Şahan Yılmaz ve Mehmet Yıldırım yardımcı hakem, Emre Malok da 4. hakem olarak görev yapacak.

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