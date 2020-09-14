Altay’dan ses yok

TFF Birinci Lig'de yaptığı sürpriz transferlerle Süper Lig hedefiyle sezona başlayan Altay, kendisi gibi iddialı Samsunspor'u dün Bornova Stadı'nda ağırladı. Karşılaşma golsüz beraberlikle geçildi. İzmir ekibinin ikinci yarıda ortaya koyduğu futbol büyük umut verdi. Maçın 5. dakikasında sol çaprazdan Marco Paixao'nun şutunda top kalecide kaldı. 30'da sağdan Özgür'ün ortasında Paixao'nun kafa şutunda kaleci Nurullah meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi. 36'da Putsila'nın pasında sol çaprazdan Ziya'nın şutunda top yan ağlarda kaldı.

İKİNCİ YARI ALTAY ÜSTÜN OYNADI

47'DE Putsila'nın pasında ceza alanı içinde Ziya'nın sert şutunda top kalecide kaldı. 56'da Paixo topu ceza yayı üzerinde topu Putsila'ya indirdi. Vuruşundu top auta gitti. 58'de Putsila'nın ceza sahası içinden sert şutunda kaleci Nurullah ayaklarıyla çeldi. 78'de soldan gelen ortada Paixao'nun kafa şutunda meşin yuvarlak dışarı gitti. Altay üç puanı getirecek golü atamadı. Mücadele 0-0 sona erdi.

YENİLER SAHNE ALDI

TFF Birinci Lig'de 15 dış transferle ligin en hızlı ekiplerinden biri olan Altay'da dün ilk resmi maçında Samsunspor'a karşı 6 oyuncusu ilk 11'de görev

yaptı. Kaleci Burak, Lokman, Tolga, Scuk, Thiam ve Ziya Alkurt siyah-beyazlı formayla ilk kez sahaya çıktı. Yeni transferlerden Rıdvan Şimşek, Çağlar Birinci, Erhan Çelenk, Ergin Keleş ve Armand Gnanduillet'de yedek soyundu. İzmir ekibinin başına geçen tecrübeli teknik adam Yücel İldiz'de dün takımın başında ilk mücadelesine çıktı. İki tecrübeli teknik adam Yücel İldiz ve Ertuğrul Sağlam birbirlerine başarılar diledi.

BURAK HAKERLER