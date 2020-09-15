Altay’da hedef Yekta Kurtuluş

TFF 1. Lig'de sezonun ilk maçında sahasında Samsunspor ile golsüz berabere kalan Altay'da yönetim, oyuncu kurucusu pozisyonu takviyesi girişimlerini hızlandırdı. Altay'da 10 numara pozisyonu için İzmirli Yekta Kurtuluş liste başında. Geçen sezon Antalyaspor'da görev yapan 34 yaşındaki futbolcuyla bu hafta bir kez daha masaya oturup transferi bitirmek istiyor. Takım savunması olarak Samsunspor önünde sınıfı geçen Altay'da gol pozisyonları bulmasına rağmen hücum organizasyonlarında aksaklıklar göze battı. İzmir ekibinde teknik heyetin raporu doğrultusunda 10 numara pozisyonunun yanı sıra savunma hattına da takviye için görüşmeler sürüyor.

DEFANSTA ARANIYOR

Uzun lig maratonunda stoper hattında İbrahim Öztürk, Çağlar Birinci ve Lokman Gör bulunuyor. Altay'ın Akhisarspor'dan ayrılan Cocalic ile bu hafta içinde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ