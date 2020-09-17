Altay mali genel kurula gidecek

Son dakika... TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altay'da başkan Özgür Ekmekçioğlu, ekim ya da kasım ayında mali genel kurul yapmayı planladığını açıkladı.

Altay'ın şampiyonluk hedefleyen, yurtdışına oyuncu satan, mali yapısıyla kendisini çeviren bir kulüp haline geldiğini ifade eden Başkan Ekmekçioğlu kişisel sosyal medya hesabından, "O yüzden bir sürü dedikodu duyuyorum. Hiçbir zaman dedikodulara kulak vererek iş yapmadım. Haklı yapıcı eleştirilerde asla duyarsız kalmadım, kalmayacağım. Ekim veya kasım ayında mali kurul yapmayı düşünüyorum. Orada bana devredilen borcun yanlışlığından, devirde SGK borcunun kapatılması için toplanan paranın nereye gittiğini, kimin döneminden ne kadar SGK, vergi borcu ödendiği ve transfer yasağı kaldırıldığına kadar açıklayacağım" dedi.



"Bu kulüp hepimizin" mesajı veren Özgür Ekmekçioğlu, "Ben sizleri temsilen buradayım. Bunu hiçbir zaman unutmam. Kimseye de unutturmam. Yaşadığım süreçleri kulübümüzü korumak adına pek paylaşmıyorum ama yorucu süreçler yaşıyorum. Bazen hakkımızda yalan ithamlar ile bizleri bölmeye çalışıyorlar. İzin vermeyeceğim" diye konuştu.



Önümüzdeki hafta canlı yayına çıkarak camianın merak ettiği soruları yanıtlayacağını söyleyen Ekmekçioğlu, "Tek üzüntüm, keşke kulübü soyanlara bu soruları geçmişte sorsaydınız da kulüp mali olarak çöküntü geçirmeseydi. Biz bir aşçıya 220 bin TL ödedik. Hiç oynamamış oyunculara 2012 yılından transfer yasakları kaldırdık. 5-6 milyon TL vergi ve SGK borcu ödedik. Onlara da böyle sormanızı beklerdim" şeklinde konuştu.



MURAT ULUÇ YORUMU

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, sportif direktörlük görevinden alınan Murat Uluç'la ilgili ise şu açıklamayı yaptı:

"Kendisi bizim kardeşimizdir. Bunca yıl omuz omuza mücadele ettik. İyi günde kötü günde beraber yürüdük. Şahsen de kendisini çok severim. Beni hiç aramadan böyle bir paylaşım yapması beni çok üzdü. Murat Uluç ile şehir dışında olduğum için görüşememiştik. O yüzden alınmış. Kendisiyle konuştuk. O bizim kardeşimiz. Aramızda bir sorun yok, olmaz da. Hepimiz sevdiğimiz takımımıza hizmet için buradayız ama onun sportif direktör olmasının faydası olmadığı için başka planlar düşünüyoruz."