Altay tam gaz

TFF 1. Lig'de bu sezon Süper Lig hasretini dindirmek için düğmeye basan Altay yönetimi, transferde dur durak bilmiyor. Son olarak Akhisarspor'dan savunma oyuncusu Cocalic'i renklerine bağlayarak 15. takviyesini yapan siyah-beyazlılar, on numara transferi için de çalışmalarını hızlandırdı. Bir süredir Süper Lig ekibi Antalyaspor'dan ayrılan İzmirli orta saha oyuncusu Yekta Kurtuluş ile pazarlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar, gündemine Polonya ekibi Slask Wroclaw'da oynayan Michal Chrapek'i de aldı. Yönetim, Yekta Kurtuluş'u transfer edemezse 28 yaşındaki Michal Chrapek'i renklerine bağlayacak.

YÖNETİM SÜRE İSTEDİ

Bonservisi elinde olan futbolcunun nabzını yoklayan yönetim, ilk temaslardan olumlu yanıt aldı. Polonyalı oyuncu Michal Chrapek'ten süre isteyen yönetimin önümüzdeki hafta içinde 10 numara transferini sonuçlandırması bekleniyor.

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