Başkan patladı

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu son günlerde kulağına gelen dedikoduları ve kulüp içinde yaşananlarla ilgili, kişisel sosyal medya hepasından önemli açıklamalar yaptı. Genç başkan, yalan ithamlarla kulübü bölmeye çalışanların olduğu ancak bunlara izin vermeyeceğini belirtti. Ekmekçioğlu, "Tek üzüntüm keşke kulübü soyanlara bu soruları geçmişte sorsaydınız da kulüp mali olarak çöküntü geçirmeseydi. Biz bir ahçıya 220 bin TL ödedik , hiç oynamamış oyunculara 2012 yılından ödeme yaparak transfer yasakları kaldırdık. 5-6 milyon SSK vergi ödedik. Onlara da böyle sormanızı beklerdim" dedi.



KULÜP HEPİMİZİN

İlerleyen günlerde mali genel kurul yapacaklarını belirten Altay Başkanı Özgür Ekmençioğlu, "Şu anda Birinci Lig'de şampiyonluk hedefleyen, yurt dışına oyuncu satan, mali yapısıyla kendisini çeviren bir yere geldi kulübümüz. Mali genel kurulda bana devredilen borcun yanlışlığından devirde SGK borcu kapatılsın diye toplanan paranın nereye gittiğini açıklayacağım. Bu kulüp hepimizin. Ben sizleri temsilen buradayım. Bunu hiçbir zaman unutmam. Kimseye de unutturmam. Yaşadığım süreçleri kulübümüzü korumak adına pek paylaşmıyorum ama gerçekten yorucu süreçler yaşıyorum bazen hakkımızda yalan ithamlar ile bizi bölmeye çalışıyorlar. İzin veremeyeceğim" şeklinde konuştu.



ULUÇ KARDEŞİMİZ

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, sportif direktörlük görevinden alınan Murat Uluç'la ilgili ise şu açıklamayı yaptı: "Kendisi bizim kardeşimizdir. Bunca yıl omuz omuza mücadele ettik. İyi günde kötü günde beraber yürüdük. Şahsen de kendisini çok severim. Beni hiç aramadan böyle bir paylaşım yapması beni çok üzdü. Murat Uluç ile şehir dışında olduğum için görüşememiştik. O yüzden alınmış. Kendisiyle konuştuk. O bizim kardeşimiz. Aramızda hiçbir bir sorun yok, zaten olmaz. Hepimiz sevdiğimiz takıma hizmet için buradayız ama onun sportif direktör olmasının faydası olmadığı için başka planlar düşünüyoruz."