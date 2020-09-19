Altay, İstanbulspor'la oynuyor

TFF 1. Lig'deki ilk maçında evinde Yılport Samsunspor'la 0-0 berabere kalan Altay yarın deplasmanda İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak müsabakayı Alper Çetin yönetecek. İzmir ekibi puanı bulunmayan rakibini yenerek ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Siyah-beyazlılarda geçen haftaki Samsunspor randevusunda adalesindeki ağrılar nedeniyle ilk yarı bitmeden oyundan alınan Hollandalı kanat oyuncusu Kappel iyileşti.



Hafta içinde ön libero Timur Temeltaş'la yollarını ayıran Altay'da, Akhisarspor'dan transfer edilen Boşnak stoper Edin Cocalic'in kadroda yer alması bekleniyor. Cocalic'le birlikte geçen hafta lisans işlemleri yetişmeyen Brezilyalı sol kanat William de Amorim, Beşiktaş'tan kiralanan gurbetçi sol kanat Abdullah Aydın ve Menemenspor altyapısından transfer edilen stoper Kuban Altunbudak'ın da lisansları çıktı. Teknik direktör Yücel İldiz, sahaya 3 puan hedefiyle çıkacaklarını dile getirdi.



ALTAY MUHTEMEL 11

Burak - Tolga, İbrahim Öztürk, Lokman, Özgür, Thiam, Scuk, Kappel, Putsila, Ziya, Paixao