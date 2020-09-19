Altay’ın İstanbul uğuru

TFF 1. Lig'de şampiyonluk iddiasıyla başladığı sezonun ilk maçında evinde Yılport Samsunspor'la 0-0 berabere kalan Altay, yarın dış sahada İstanbulspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, İstanbul ekibiyle oynadığı son 12 müsabakada 7 galibiyet elde ederken, sahadan 5 kez de beraberlikle ayrıldı.

KAPPEL TELAŞI

İSTANBULSPOR'A son olarak 8 Nisan 2000 yılında Süper Lig'de deplasmanda 1-0 kaybeden siyahbeyazlılar, aradan geçen 20 yıllık süreçte 12 kez karşı karşıya geldiği rakibine bir defa bile boyun eğmedi. İstanbul'dan zaferle dönerek ilk galibiyetini almayı hedefleyen Altay'da geçen hafta hafif bir sakatlık yaşayan Hollandalı kanat oyuncusu Leandro Kappel'in durumunun ciddi olmadığı belirtildi. Takımla çalışan Kappel için son kararı teknik patron Yücel İldiz verecek. Öte yandan takıma yeni katılan stoper Cocalic'in de maç kadrosuna alınması bekleniyor.