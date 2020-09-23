Altay’da rota Tony

TFF 1. Lig'e şampiyonluk hedefiyle giren ancak ilk 2 haftada 1 puan toplayan Altay'da teknik heyetin oyunculara verdiği 1 günlük iznin ardından Eskişehirspor maçı hazırlıkları bugün başlıyor. Siyah-beyazlı yönetim orta sahaya takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yekta Kurtuluş ve Carlos Carbonero ile temaslarını sürdüren İzmir ekibi listesine, geçen sezon Kanada ekibi FC Edmonton'da görev yapan Kamerun asıllı Amerikalı orta saha oyuncusu Tony Tchani'nin örenildiği öğrenildi.

YILDIZ OYUNCU AMERİKA'DA YETİŞTİ

Futbola Virginia Cavaliers'te başlayan Tony Tchani kariyerini Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürdü. 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Hampton Roads Piranhas, New York Red Bulls, Toronto, Cihago Fire, Columbus Crew ve son olarak geçen sezon Kanada temsilcisi FC Edmonton'da forma giydi. İzmir kulübüne menajerler tarafından bildirilen oyuncu için son kararı teknik heyetin vereceği öğrenildi.



İKİ ÜLKEDE MİLLİ OLDU

TCHANİ kariyerinde iki farklı ülke milli takım formasını giydi. ABD vatandaşı olan 31 yaşındaki futbolcu 2016'da ABD'nin A Milli Takım başında Jürgen Klinsmann varken dostluk maçında oynadı. Tony, aynı yıl Kamerun'un Afrika Uluslar Kupası Eleme maçlarında ülkesini milli takımında ter döktü.



20 ASİST YAPTI

KARİYERİNDE 249 karşılaşmada forma giyen Tony Tchani 16 kez rakip fileleri havalandırma başarısını gösterdi. Kamerun asıllı Amerikalı 31 yaşındaki futbolcu 20 golün ise pasını verdi.