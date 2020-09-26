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Altay’dan çifte bomba

İzmir temsilcisi, ’dan ayrılan Yekta ile Cincinnati’den Regattin’le sözleşme imzaladı.

Altay’dan çifte bomba
Giriş Tarihi: 26.9.2020

TFF 1. Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan Altay'da yönetim, transfer bombalarını patlattı. 10 numara pozisyonunda oyuncu arayan İzmir ekibi, Antalyaspor'dan ayrılan Yekta Kurtuluş ile daha önce Osmanlıspor ve Akhisarspor formaları giyen son olarak ABD ekibi Cincinati'de görev yapan Adrien Regattin ile 1'er yıllık sözleşme imzaladı. Yekta Kurtuluş, Altay'a şampiyonluk yaşamak için geldiğini söylerken, Regattin de İzmir ekibine katkı vereceğini belirtti.

HİLMİ BOZOK DEPREMİ YAŞANIYOR
Bu arada Altay'da Sportif Direktör Murat Uluç'un ardından Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok ile de yollar ayrıldı. Yapılan açıklamada, "Futbol Şube Sorumlusu olarak görev yapan Hilmi Bozok bugün istifa kararı almış olup kendisi ile yapılan görüşmeler neticesinde istifası kabul edilmiştir. Hilmi Bozok'a verdiği emekler ve hizmetler için teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. Öte yandan Altay'da Tatos bilmecesi devam ediyor. Yunanistan'da olan ve henüz bir takımla anlaşmayan yıldız oyuncunun kaderi belirsiz.

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