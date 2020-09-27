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Haberler Altay Altay - Eskişehirspor I CANLI ANLATIM

Altay - I CANLI ANLATIM

1. Lig’in 3. haftasında Altay, sahasında ile karşılaşıyor. Altay Eskişehir maçının haberimizden takip edebilirsiniz.

Altay - Eskişehirspor I CANLI ANLATIM

27.09.2020, 18:54

TFF 1. Lig'in 3. haftasında oynanacak maçın canlı anlatımı ve canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz. Öte yandan karşılaşma TRT Spor'dan canlı izlenecek.

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