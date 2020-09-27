Altay - Eskişehirspor I CANLI ANLATIM

TFF 1. Lig’in 3. haftasında Altay, sahasında Eskişehirspor ile karşılaşıyor. Altay Eskişehir maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz. TFF 1. Lig'in 3. haftasında oynanacak maçın canlı anlatımı ve canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz. Öte yandan karşılaşma TRT Spor'dan canlı izlenecek.
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