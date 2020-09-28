Altay esti geçti

TFF Birinci Lig'de ilk iki haftada 1 puan toplayan Altay dün sahasında ağırladığı Eskişehirspor'u 6-0 yendi. İlk galibiyetine imza attı. Maçın 28. dakikasında soldan Ziya'nın ortasında topu kontrol eden Paixao topu ağlara yolladı: 1-0. 33'te soldan Erhan Çelenk'in kullandığı köşe atışında İbrahim Öztürk penaltı noktası üzerinde topu altı pasa doldurdu. İyi yükselen Paixao kafa şutuyla meşin yuvarladığı filelere gönderdi: 2-0. 35'te sağdan çalımlarla ceza sahası giren Hollandalı Kappel'in pasında Erhan Çelenk topun gelişine vurarak kaleci Melih'i avladı:

3-0. GOLLER 2. YARIDA DEVAM ETTİ

45'te Ziya topu Portekizli yıldızı çıkardı, Paixao meşin yuvarlağı direk dibinden ağlara gönderdi: 4-0. 48'de Kappel'in sağdan ortasında kaleci Melih'ten seken topu Paixao boş pozisyonda ağlara gönderdi: 5-0. 60'ta İbrahim Halil'in sert şutunda kaleci Burak gole için vermedi. 68'de Regattin'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Kappel maçın skourunu belirledi: 6-0.



İLDİZ'DEN ROTASYON

ALTAY Teknik Direktörü Yücel İldiz, geçen hafta deplasmanda İstanbulspor'a 2-1 yenilen kadrodan iki değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, savunma hattında İbrahim Öztürk'e görev verirken orta sahada sakatlığı sona eren Hollandalı Kappel'i sahaya sürdü. İlk iki hafta ilk 11'de görev yapan Putsila ve İstanbul deplasmanında 11'de olan Sırp stoper Edin Cocalic'i kadroya almadı.

BURAK HAKERLER