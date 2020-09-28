  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Altay Paixao kendine geldi

Paixao kendine geldi

Paixao kendine geldi
Giriş Tarihi: 28.9.2020

Altay'ın ilk iki maçta suskun kalan golcüsü Marco Paixao, Eskişehirspor önünde şov yaptı. TFF Birinci Lig'de son iki sezondur gol kralı olma başarısını gösteren Portekizli yıldız, Eskişehirspor fileleri dün 4 kez havalandırarak eski günlerine dönüş yaptı. Siyahbeyazlı ekibin galibiyetinin mimarlarından oldu. İzmir temsilcisinin son transferlerinden Regattin dün yedekler arasında maça başladı.

YEKTA YETİŞMEDİ
Fransız hücum oyuncusuyla birlikte Altay'a imza atan Yekta Kurtuluş'un lisansı yetişmediği için dün Eskişehirspor önünde takımdaki yerini alamadı. Eskişehir'de sakatlığı bulunan Yahya, Berkay ve Sezgin ile Kovid-19 testi pozitif çıkan bir oyuncusu ile o futbolcu ile yakın temasta bulunan 1 oyuncu dün maç kadrosunda yer almadı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Paixao kendine geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA