Paixao kendine geldi

Altay'ın ilk iki maçta suskun kalan golcüsü Marco Paixao, Eskişehirspor önünde şov yaptı. TFF Birinci Lig'de son iki sezondur gol kralı olma başarısını gösteren Portekizli yıldız, Eskişehirspor fileleri dün 4 kez havalandırarak eski günlerine dönüş yaptı. Siyahbeyazlı ekibin galibiyetinin mimarlarından oldu. İzmir temsilcisinin son transferlerinden Regattin dün yedekler arasında maça başladı.

YEKTA YETİŞMEDİ

Fransız hücum oyuncusuyla birlikte Altay'a imza atan Yekta Kurtuluş'un lisansı yetişmediği için dün Eskişehirspor önünde takımdaki yerini alamadı. Eskişehir'de sakatlığı bulunan Yahya, Berkay ve Sezgin ile Kovid-19 testi pozitif çıkan bir oyuncusu ile o futbolcu ile yakın temasta bulunan 1 oyuncu dün maç kadrosunda yer almadı.