TFF Birinci Lig'in üçüncü haftasında evinde Eskişehirspor'u 6-0 yenerek üzerindeki karabulutları dağıtan Altay, ilkleri yaşadı. İzmir temsilcisi ligdeki ilk galibiyetini alırken, son 2 yılın gol kralı Porkekizli yıldız Marco Paixao, siyah-beyazlı formayla ilk kez bir maçta 4 gol birden kaydetti. İzmir ekibinin yeni transferlerinden Erhan Çelenk, Altay formasıyla ilk golünü atarken, Kappel de bu sezon ilk kez rakip fileleri sarstı. Altay'ın son transferi Regattin, müsabakanın ikinci yarısında oyuna girip ilk defa görev aldı. Tecrübeli teknik direktör Yücel İldiz de yeni takımında galibiyetle tanıştı.

GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ OLDU

YÜCEL İldiz, "İlk 2 haftada alınan skorlar oyuncularımızda ve camiada hayal kırıklığı oluşturmuştu. Bizim adımıza bir başlangıç oldu. Birkaç hafta sonra beklediğimiz Altay'ı daha iyi oyun ve skorlarla göreceğiz" dedi.



9 YIL SONRA 6-0'LIK ZAFER

Altay, 2. Lig'de 1 Ekim 2011'de evinde Kocaelispor'u 6-0 mağlup ettikten 9 yıl sonra aynı skorla bu kez 1. Lig'de Eskişehirspor karşısında zafere uzandı. İzmir temsilcisi 29 Nisan 2017'de 3. Lig'de iç sahada Beylerbeyi'ni 6-1 yenmiş, 23 Eylül 2017'de ise 2. Lig'de deplasmanda Nazilli Belediyespor'u yine 6-1'lik skorla dize getirmişti. Öte yandan sözleşmesi feshedilen Turgut Doğan Şahin'in Ümraniyespor'la söz kestiği öğrenildi. Sözleşmesi daha önce feshedilen Timur ise 2. Lig'den Eyüpspor'la anlaştı.