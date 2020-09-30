TFF 1. Lig'de Eskişehirspor'u 6-0 yenerek üzerindeki kara bulutları dağıtan Altay'da Kappel sevinci yaşanıyor. Ligin ilk maçında Samsunspor önünde 32 dakika sahada kalan ve sakatlanarak oyundan çıkan Hollandalı oyuncu, iyileşemediği için İstanbulspor deplasmanında forma giyememişti. Kappel, ilk 11'de sahalara döndü.

KALDIĞI YERDEN

Eskişehirspor önünde 69 dakika oyunda kalan Kappel, 1 gol ve 1 asistlik performansla büyük alkış aldı. Altay'ın hücum hattının önemli isimlerinden olan yıldız futbolcu, geçen sezon da ligde görev yaptığı 27 karşılaşmada 4 kez rakip fileleri havalandırırken 6 golün pasını verdi. Sakatlığı sonrası sahalara başarılı bir dönüş yapan 30 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı ekibin Keçiörengücü deplasmanında da en önemli kozlarından biri olacak.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ