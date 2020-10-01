Yabancılar tribüne çıktı

Altay'da yabancı oyuncular konusunda kontenjan sıkıntısı yaşanıyor. Geçen sezonki kadrosunda yer alan Paixao, Putsila ve Kappel'le yola devam eden siyah-beyazlılar, yeni sezonda Gnanduillet, Regattin, Scuk, Cocalic, Thiam, Amorim ve Blagojevic'le de anlaşarak toplam 10 yabancı oyuncuyu kadrosunu kattı. Statü gereği maçlarda sahada 5, yedek kulübesinde 1 olmak üzere toplam 6 yabancı oynayabiliyor. İzmir ekibinde her hafta 4 yabancı kadroya giremiyor.