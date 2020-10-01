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Haberler Altay Yabancılar tribüne çıktı

Yabancılar tribüne çıktı

Yabancılar tribüne çıktı
Giriş Tarihi: 1.10.2020

Altay'da yabancı oyuncular konusunda kontenjan sıkıntısı yaşanıyor. Geçen sezonki kadrosunda yer alan Paixao, Putsila ve Kappel'le yola devam eden siyah-beyazlılar, yeni sezonda Gnanduillet, Regattin, Scuk, Cocalic, Thiam, Amorim ve Blagojevic'le de anlaşarak toplam 10 yabancı oyuncuyu kadrosunu kattı. Statü gereği maçlarda sahada 5, yedek kulübesinde 1 olmak üzere toplam 6 yabancı oynayabiliyor. İzmir ekibinde her hafta 4 yabancı kadroya giremiyor.

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