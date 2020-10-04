Büyüksün Altay

TFF 1. Lig'de şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Altay, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü Gnanduillet'in tek golüyle 1-0 yendi. İzmir ekibi 2'de 2 yaptı. Maçın 29. dakikasında Scuk'un pasıyla ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşan Ziya'nın şutunda kaleci Metin topu kornere çeldi. 36'da savunmanın hatasında orta alanda top Erhan'ın önünde kaldı. Uzaktan aşırtma vuruşu denemesinde top farklı şekilde auta çıktı. 41'de Keçiören defansına yaptığı presle topu kapan Paixao hızla ceza sahasına girdi. Şutunda kaleci Metin gole izin vermedi.

GNANDUILLET ŞOV YAPTI

52'de ceza yayı üzerinden Yılmaz'ın şutunda top üst direğin dibinden auta çıktı. 58'de Kone'nin kafa şutunda kaleci Burak son anda topu çeldi. 78'de sağ çaprazdan Cem Ekinci'nin yakın mesafen vuruşunda Burak gole engel oldu. 81'de sağdan Tolga'nın ortasında ceza alanı içinde yükselen Gnanduillet topu filelerle buluşturdu: 0-1. Fransız oyuncu topla ilk buluşmasında golü buldu. Maç 1-0 Altay'ın üstünlüğüyle bitti.



YÜCEL İLDİZ'DEN TEK DEĞİŞİKLİK

Altay'da takımdan ayrılması gündemde olan tecrübeli orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren dün ilk 11'de sahaya çıktı. Bandırmaspor'un teklif sunduğu iddia edilen başarılı oyuncuyu, teknik patron Yücel İldiz 11'de şans verdi. Ligde ilk üç karşılaşmada 11'de banko forma giyen Khaly Thiam ise yedekler arasında oturdu. İzmir ekibinin teknik patronu Yücel İldiz, Eskişehirspor maçında olduğu gibi Putsila ve Edin Cocalic'i yine maç kadrosuna almadı. Henüz hazır olmadığı için Yekta Kurtuluş'ta Ankara'ya götürülmedi. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'da Aktepe Stadı'nda maçı büyük bir heyecanla takip etti.