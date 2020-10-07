Altay fırtınası

TFF 1. Lig'de kurduğu güçlü kadroyla Süper Lig hasretine son vermek isteyen Altay yönetimi, 2020 yaz transfer döneminde fırtına gibi esti. Siyah-beyazlılar, 21 yeni futbolcuyu renklerine kattı. İzmir temsilcisi geçen sezon takımda görev yapan 18 oyuncuyla ise yollarını ayırdı. Altay transfer döneminde 14'ü yerli 7'si yabancı olmak üzere kadrosunu baştan aşağı yeniledi. Geçtiğimiz sezon Play-Off sıralamasını 1 puanla kaçıran ve bu sezona 4 haftada 7 puan toplayarak başlayan siyah-beyazlılar, bu dönemde kadrosunda fazla şans bulamayan Hakan Demir'i Kocaeli'ye kiralık, kaleci Aydın Bağ'ı Van'a Murat Berkan ve Kutay Yokuşlu'yu Fethiye'ye, Mesut Can'ı da Derince, stoper Sefa'da Şanlıurfa'ya kiralandı.

YATIRIM YAPTILAR

Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen siyah-beyazlılar bu sezon önemli yatırım yaparak yola çıktı.



YENİ GELENLER FORMAYI KAPTI



ALTAY, Ümraniye'den kaleci Burak, Ankara'dan Blagojevic, Akhisar'dan Tolga, Edin ve Erhan, Erzurum'dan Scuk, Blackpool'dan Gnanduillet, S.Bükreş'ten Amorim, Cincinnati'den Regattin, L.Sofia'dan Thiam, Alanya'dan Lokman, Kayseri'dan Ziya, Giresun'dan Çağlar, Menemen'den Kuban, BJK'den Abdullah, Antalya'dan Yekta ve Harun, İstanbul'dan Rıdvan, Bolu'dan Ozan, Vaduz'dan Berkay ve GS'den Sefa'yı renklerine kattı.



CENK ÖZKACAR KASAYI DOLDURDU

ALTAY yönetimi, genç stoperi Cenk Özkacar'ı 1.5 milyon Euro karşılığında Fransa'nın Lyon takımına satarak kasasını doldurdu. Bu transfer Türkiye ve Avrupa'da büyük ses getirdi. İzmir ekibi, Tatos, Helder Tavares, Abdülkerim Bardakçı, Abdülhamit Yıldız, Erhan Kartal, Kerim Avcı, İbrarim him Alhassan Adamu, Mustafa Murat Uslu, Emre Koyuncu, Prince Segbefia, Yaser Hacımustafaoğlu, Doğa İşeri, Turgut Hacı- Doğan Şahin ve Oğuz Han Aynaoğlu ile yollarını ayırdı.