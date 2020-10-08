Yıldızlar kayıp

TFF Birinci Lig'de kadrosuna kattığı 21 futbolcuyla transferin en hızlı ekiplerinden biri olan Altay'da bazı isimler bekleneni veremedi. Siyah-beyazlı ekibin ilk transferlerinden Ankaraspor'dan kadrosuna kattığı Sırp orta saha Jovan Blagojevic ve Yunanistan ekibi Xahthi'den bünyesine kattığı Brezilyalı kanat oyuncusu William Douglas De Amorin henüz forma şansı bulamadı. Yetersiz bulunan 32 yaşındaki Blagojevic yönetim geçen hafta takım bulması için izin vermişti. Ancak tecrübeli futbolcu hiç bir kulüple anlaşma sağlayamadı ve takımda kaldı. Yıldız isimler Ziya Alkurt ve Kappel ile forma savaşına giren Sambacı De Amorin de henüz kadroya girme şansını bulamadı.

PUTSİLA VE COCALİC KAYIP

İki sezon önce devre arasında Altay gelen Belaruslu Anton Putsila'da gözden düştü. İlk iki maçta 11'de forma giyen ve 180 dakika sahada olan orta saha oyuncusu son iki mücadelede kadroya giremedi. Akhisarspor'dan transfer edilen stoper Edin Cocalic'te hayal kırıklığı yaşattı. İstanbulspor deplasmanında 11'de şans bulan Sırp savunmacı, Eskişehirspor ve Keçiöerengücü mücadelelerinde kafileye alınmadı. Geçen sezonu Giresunspor'da geçiren Çağlar Birinci de kadroya girmesine rağmen süre alamadı.



BURAK FORMAYI KAPTI

Altay'ın sezon başında Ümraniyespor'dan kadrosuna kattığı 31 yaşındaki kaleci Burak Öğür formayı kaptı. Tecrübeli eldiven yaptığı kurtarışlarla takım arkadaşlarına ve teknik heyete güven verdi. Geçen sezon takımın bir numaralı kalecisi olan Cihan'dan eldivenleri almayı başardı. Burak ilk 4 haftada 2 gol yerken, 3 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Bu periyotta Samsunspor'la 0-0 berabere kalıp, Eskişehirspor'u 6-0, Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup eden İzmir temsilcisi sadece İstanbulspor'a 2-1 yenildi.



BELARUSLU İŞİ SIKI TUTUYOR

ALTAY'DA son iki hafta kadroya giremeyen tecrübeli orta saha oyuncusu Anton Putsila teknik heyetin gözünü girmek için işi sıkı tutuyor. Siyah-beyazlı ekip dün toplanarak milli aradan sonra karşılaşacağı Adana Demirspor mücadelisi hazırlıklarına başladı. 33 yaşındaki orta saha oyuncusu takımdan bir gün önce Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'ne gelerek özel olarak çalışmalara başladı.



GÖRKEM TÜRKYILMAZ