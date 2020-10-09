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Haberler Altay Altay'a zorlu fikstür

'a zorlu fikstür

1'inci Lig'de son iki maçında evinde 'u 6-0, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek çıkışa geçen , milli maç nedeniyle lige verilen aradan sonra birbirinden zorlu 5 karşılaşmaya çıkacak.

Altay'a zorlu fikstür

09.10.2020, 13:18

Ligde 7 puanla 6'ncı basamakta yer alan siyah-beyazlılar, zorlu periyotta ilk olarak Adana Demirspor'u konuk edecek. İzmir temsilcisi 8 puanı bulunan 4'üncü sıradaki dişli rakibine ilk mağlubiyetini tattırmaya çalışacak. Altay bir sonraki hafta İzmir derbisinde 9 puanlı zirve ortağı Altınordu ile kozlarını paylaşacak.

ZİRVEYE AĞIRLIĞINI KOYMAK İSTİYOR
Zirve yarışını yakından ilgilendirecek derbinin ardından siyah-beyazlılar, kendisi gibi 7 puanı bulunan 8'inci sıradaki Giresunspor'u ağırlayacak. İzmir temsilcisi, 8'inci haftada 8 puanla 3'üncü sırada yer alan ligin flaş ekiplerinden Tuzlaspor'la deplasmanda rakip olacak. Altay, zorlu serinin son sınavında ise transfer yasağına kaldırıp 11 takviye yapan 6 puanlı Balıkesirspor'la evinde karşılaşacak. Şampiyonluk hedefine ulaşmak için toplam 21 transfer yapan Altay, bu periyotta maksimum puan toplayarak zirveye ağırlığını koymak istiyor.

DHA

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