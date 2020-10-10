Tecrübe konuşacak

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altay, yaptığı 21 takviye ile ligin en çok transfer yapan ekiplerinden biri oldu. Süper Lig hasretine son vermek isteyen siyah-beyazlılar, 29.1 yaş ortalamasıyla ligin en tecrübeli ekibini kurdu. İzmir temsilcisi oluşturduğu deneyimli kadroyla bu sezon Süper Lig hedefine ulaşmak için mücadele edecek. Altay gibi şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Adana Demirspor 28.8, Samsunspor ise 28.1 yaş ortalamasına sahip kadro kurdu. Siyah-beyazlı ekipte 39 yaşındaki stoper İbrahim Öztürk, takım ve ligin de en yaşlı oyuncusu olarak ön plana çıktı. İbrahim Öztürk'ten sonra Altay'ın en tecrübeli futbolcusu son iki sezondur gol kralı olan 36 yaşındaki Portekizli forvet Marco Paixao. Altay'da Çağlar Birinci (35), Putisla ve Cocalic (33), Özgür, Yılmaz Blagojevic 32 yaşında. Tolga Ünlü, Erhan Çelenk ve Kappel (31) ile 30 yaşındaki Jasmin Scuk, Ziya Alkurt, Lokman ve Regattin ekibin en tecrübeli isimleri oldu. Altay'ın takımı emanet ettiği 67 yaşındaki teknik direktör Yücel İldiz de TFF 1. Lig'in en yaşlı teknik patronu.

Deneyimli teknik adam, bu tecrübeli kadroyla İzmir ekibini başarıya taşımak için ter dökecek.



ALTAY'I ZORLU BİR SÜREÇ BEKLİYOR

ALTAY'I milli aradan sonra yoğun bir maç trafiği bekliyor. İzmir ekibi, ilk olarak Adana Demirspor'u konuk edecek. Bir sonraki hafta İzmir derbisinde Altınordu ile kozlarını paylaşacak. 7. hafta Giresunspor'u ağırlayacak. 8. hafta ise Tuzlaspor ile deplasmanda rakip olacak. Altay, transfer yasağına kaldırıp 11 takviye yapan 6 puanlı Ege ekibi Balıkesirspor'la evinde karşılaşacak.



KAPTAN DÜMENDE

ALTAY'DA 39 yaşındaki İbrahim Öztürk'ün görev yaptığı üç maçta siyahbeyazlılar kalesinde gol görmedi. Tecrübeli oyuncunun oynadığı Samsun (0-0), Eskeşiher (6-0) ve Keçiören (0-1) maçlarında 7 puan topladı. Oynamadığı İstanbulspor önünde İzmir ekibi sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.



GÖRKEM TÜRKYILMAZ