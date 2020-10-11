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'ın kayıp transferleri

1'inci Lig'de bu sezon başında 21 transfere imza atarak rekor kıran 'da iki yabancı futbolcu ilk 4 haftada kadroda yer bulamadı.

Altay'ın kayıp transferleri

11.10.2020, 12:22

Ankaraspor'dan transfer edilen Jovan Blagojevic'in kamp döneminde gönderilmesine karar verilse de Sırp ön libero sözleşmesini feshetmeye yanaşmayınca elde kaldı. Steaua Bükreş'ten transfer edilen Brezilyalı sol kanat William De Amorim de teknik direktör Yücel İldiz'in gözüne bir türlü giremedi. Deneyimli çalıştırıcı iki yabancı oyuncuya yedek kulübesinde bile yer vermedi.



Altay'ın Beşiktaş'tan transfer ettiği gurbetçi sol kanat oyuncusu Abdullah Aydın da siyah-beyazlı takımda kadro yüzü görmeyen isimlerden biri oldu. İzmir ekibinin son transferleri Yekta Kurtuluş ve Harun Alpsoy gibi gibi isimlerin ilerleyen haftalarda kadroya alınması bekleniyor. Altay'da sol bek Çağlar Birinci ve stoper Kuban da yedek kulübesinde yer almalarına rağmen süre bulamayan oyuncular olarak dikkat çekti. Yaz döneminde sözleşme imzalayan Timur Temeltaş ve Ergin Keleş ise süre bulamadıkları için siyah-beyazlı takımdan ayrılmıştı.

DHA

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