Gözü yine krallıkta

TFF 1. Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Altay'ın gol kralı patentli futbolcusu Marco Paixao, kariyerine yeni bir başarı daha eklemek istiyor. İzmir ekibinin 2 sezon önce Polonya temsilcisi Lechia Gdansk'tan transfer ettiği Portekizli yıldız, 2018-2019 sezonunda attığı 29 golle gol kralı oldu. Tecrübeli oyuncu geçen sezon da 22 gol kaydederek siyahbeyazlı formayla üst üste ikinci kez krallık tacını taktı. İzmir ekibinde üçüncü sezonuna giden Paixao, ligde geride kalan 4 maçta 4 kez fileleri havalandırarak, Adana Demirli Mehmet Akyüz ile gol krallığı yarışında birinci sırayı paylaşıyor. İlk 2 haftada suskun kalan Paixao, 3. haftada Eskişehirspor ile oynanan maçta sahada şov yaptı.

"BAŞARACAĞIZ"

İzmir ekibinin rakibini 6-0 yendiği karşılaşmada Portekizli yıldız 4 gol atarak Altay'ın tarihine bir kez daha geçti. Altay'da ikinci baharını yaşayan Marco Paixao, "Bu sezon gol krallığımın yanında şampiyonlukta yaşamak istiyorum. Hedefe ulaşacak gücümüz var. Sezon sonu İzmir'e büyük bir sevinç yaşatacağız" dedi.



ALTAY'IN KAYIP TRANSFERLERİ

TFF 1. Lig'de 21 transfere imza atarak rekor kıran Altay'da iki yabancı futbolcu ilk 4 haftada kadroda yer bulamadı. Jovan Blagojevic'in kamp döneminde gönderilmesine karar verilse de Sırp ön libero sözleşmesini feshetmeye yanaşmayınca elde kaldı. Steaua Bükreş'ten büyük umutlarla transfer edilen Brezilyalı sol kanat William De Amorim de tecrübeli teknik direktör Yücel İldiz'in gözüne bir türlü giremedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ