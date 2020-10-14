Altay’da golcüler iş basında

TFF Birinci Lig'de 4 maçta topladığı 7 puanla zirve yarışı içinde olan Altay'da ileri uçta forma giyen futbolcular gol yükünü sırtladı. Son iki sezonda TFF 1. Lig'de gol kralı olmayı başaran Portekizli forvet Marco Paxiao, üç maçta gol atma başarısını gösteremese bile Eskişehirspor filelerini 4 kez havalandırdı. Marco Paşa, attığı 4 golle gol krallığında da zirveye ortak oldu. Altay'ın Blackpool'dan kadrosunda kattığı Armand Gnanduiellet'te 4 hafta ortaya koyduğu futbolla sınıfı geçti.

DEPLASMAN MAÇLARINDA COŞTU

FRANSIZ futbolcu 4 müsabakada 72 dakika süre aldı ve 2 gol atma başarısını gösterdi. 28 yaşındaki forvet İstanbulspor deplasmanında 1 gol kaydetti. Armand Gnanduiellet, Ankara Keçiörengücü ile oynanan dış saha maçında ise oyuna girer girmez fileleri havalandırarak 1-0 biten maçta Altay'a 3 puanı getiren golü kaydetti. Altay'da kanatlarda görev yapan Erhan Çelenk ve Kappel'de 1'er kez gol atma başarısını gösterdi. Adana Demirspor silahları bu isimler olacak.



Altay, cumartesi günü kendisi gibi Süper Lig hedefiyle yola çıkan Adana Demirspor'u Bornova Stadı'nda ağırlayacak. Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, "Milli arada çok iyi hazırlandık. Adana Demir'i yenerek üç puan serimize devam etmenin planlarını yapıyoruz" dedi.



ZİYA ALKURTZİYA ALKURT SEFERBERLİĞİ

ALTAY'DA sol kanat Ziya Alkurt'un sakatlığı keyifleri kaçırdı. Arka adalesinde zorlanma olan tecrübeli hücum oyuncusunun antrenmanlara çıkamadığı öğrenildi. Tedavisi süren Ziya'nın Adana Demirspor maçına yetiştirilmesi için sağlık ekibi seferberlik ilan etti. TEKNİK direktör Yücel İldiz, Süper Lig ekibi Kayserispor'dan transfer edilen 30 yaşındaki eski öğrencisini ilk 4 haftada ilk 11'de görevlendirdi. Ziya, bir şutunun direkten döndüğü 6-0'lık Eskişehirspor galibiyetinde 4 gol atan Portekizli Marco Paixao'ya 2 asist yapmıştı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ