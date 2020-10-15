Altay ‘Demir’i rahat geçiyor

TFF 1. Lig'de şampiyonluk hedefiyle giren Altay, cumartesi günü kendisini gibi Süper Lig'e çıkmak için kadro kuran Adana Demirspor'u konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi rakamlar İzmir temsilcisinden yana çıkıyor. İki ekip bugüne kadar resmi maçlarda 42 kez kozlarını paylaştı. Bu maçların 20'sinde Altay kazanan taraf oldu. 12 mücadele eşitlikle sona ererken 10 karşılaşmayı Adana Demirspor kazandı. İzmir ekibinin sahasında oynadığı maçlarda da rakibine üstünlüğü bulunuyor.

YEDİ MAÇTA GÜLEN YOK

Altay ev sahibi olduğu 21 mücadelede 13 galibiyet alırken, Adana Demirspor ise İzmir'de sadece bir kez kazanma başarısını gösterdi. Taraflar arasında İzmir'deki 7 maçta gülen ekip olmadı.



REGATTİN HAZIR KITA

ALTAY'DA teknik direktör Yücel İldiz, Faslı orta saha oyuncusu Regattin'e hazır olması emrini verdi. Ziya'nın sakatlığında tecrübeli hocanın, Faslı futbolcuya şans vermesi bekleniyor.