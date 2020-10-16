Tecrübe kapışması

TFF Birinci Lig'de şampiyonluk hedefleyen Altay kendisi gibi Süper Lig hedefine ulaşmak için güçlü bir kadro kuran Adana Demirspor'u yarın Bornova Stadı'nda ağırlayacak. İzmir ekibi 29.1 yaş ortalamasıyla ligin en tecrübeli ekibi, Adana Demirspor ise 28.8 yaş ortalamasıyla Altay'ın ardından ikinci sırada yer alıyor. TFF Birinci Lig'de 9 milyon 250 bin Euro'luk kadro değeriyle Adana ekibi birinci sırayı alırken, siyahbeyazlılar ise 7 milyon 600 bin Euro'luk değeriyle ligde üçüncü sırada bulunuyor.

AKADEMİ HAMLESİ

Ligin en tecrübeli ve maliyetli yüksek iki ekibin kapışmasında Altay kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Altay'da kulüp koordinatörlüğü görevine getirilen Tansu Yaan, Altay Futbol Akademisi'ni kurmak için kolları sıvadı. Yaan, "Altay akademiyi oluşturup, oraya yatılı bir tesis ve futbol sahaları kazandıracağız. Hedefimiz 5 yıl içinde ilk 11'in yüzde 25'i Altaylı ve İzmir doğumlu oyunculardan oluşan bir A takım yaratmaktır" dedi.