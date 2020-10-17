Altay: 1 - Adana Demirspor: 0

Maçtan dakikalar

9. dakikada orta alandan hızlı çıkan Altay'da Erhan Çelenk'in pasıyla ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Paixao, kaleye vurdu ancak Adana Demirspor kalecisi Zubas topu kornere çeldi.

15. dakikada sol kanattan yüklenen Altay'da Tolga Ünlü ceza sahasına ortaladı. Ceza sahası içinde topa kafa vuruşu yapan Paixao'nun pozisyonunda top kaleciden geri döndü. Topu önünde bulan Paixao bu kez sağ ayağıyla topu ağlarla buluşturdu. 1-0

18. dakikada orta alandan atak yapan Adana Demirspor'da Dibba, ceza sahası dışında kaleyi cepheyi gören bir noktadan şut attı. Altay kalecisi Burak Öğür topu uzanarak kontrol etti.



39. dakikada sağ kanattan yüklenen Altay'da Kappel ceza sahasına girerek topu kale önüne çevirdi. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Yekta Kurtuluş plase bir vuruş yapsa da top kalenin solundan yerden az farkla auta çıktı.

44. dakikada orta alandan atak yapan Adana Demirspor'da Gökhan İnler, ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören bir noktadan şut attı. Altay kalecisi Burak Öğür topu güçlükle tokatlayarak uzaklaştırdı.

56. dakikada sol kanattan atak yapan Adana Demirspor'da Dibba, ceza sahası içinde bekleyen Mehmet Akyüz'e pas verdi. Mehmet Akyüz gelişine sert bir vuruşla topu kaleye yönlendirse de Altay kalecisi Burak Öğür topu tek hamlede kontrol etti.

89. dakikada sağ kanattan yüklenen Altay'da Eren Erdoğan topla birlikte ceza sahası içine girerek şut attı. Meşin yuvarlak kalenin solundan yerden az farkla auta çıktı.