Altay - Adana Demirspor CANLI ANLATIM

Ligde 7 puanla 6'ncı sırada yer alan Altay, 8 puanı bulunan 4'üncü basamaktaki rakibini yenerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor. İzmir temsilcisi iddialı rakibine ilk yenilgisini tattırmaya çalışacak.

Altay'da 4 maçta rakip fileleri 4 kez havalandıran Paixao, Adana Demirspor önünde de takımının en önemli hücum silahı olacak. Portekizli forvet, gol krallığında zirveyi konuk ekipten Mehmet Akyüz ile paylaşıyor. Akyüz'ün de 4 golü bulunuyor.





ZİYA ALKURT MAÇTA FORMA GİYEMEYECEK

Altay'da zorlu Adana Demirspor maçında başarılı oyuncusu Ziya Alkurt sahadaki yerini alamayacak. Yoğun bir tedavi süreci geçiren tecrübeli kanat oyuncusunun riske edilmeyerek kadroya alınmayacağı öğrenildi. Ziya Alkurt'un yokluğunda son iki haftadır orta sahada oyun kurucu pozisyonunda görev yapan Erhan Çelenk kanatta oynayacak. 10 numara pozisyonunda ise Faslı oyuncu Regattin'in görev yapması bekleniyor. Öte yandan konuk ekipte orta saha oyuncusu Kerim Avcı, geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği siyahbeyazlılara bu kez rakip olacak.