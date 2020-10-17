  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Altay Altay - Adana Demirspor CANLI ANLATIM

-

TFF. 1. Lig'in 5. haftasında ile karşı karşıya. Kadrosunu sil baştan yaratan Altay, sahasında kendisi gibi lige şampiyonluk parolasıyla başlayan Demirspor'u konuk ediyor. Altay - Adana Demirspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Altay - Adana Demirspor CANLI ANLATIM

17.10.2020, 19:00

Ligde 7 puanla 6'ncı sırada yer alan Altay, 8 puanı bulunan 4'üncü basamaktaki rakibini yenerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor. İzmir temsilcisi iddialı rakibine ilk yenilgisini tattırmaya çalışacak.

Altay'da 4 maçta rakip fileleri 4 kez havalandıran Paixao, Adana Demirspor önünde de takımının en önemli hücum silahı olacak. Portekizli forvet, gol krallığında zirveyi konuk ekipten Mehmet Akyüz ile paylaşıyor. Akyüz'ün de 4 golü bulunuyor.



ZİYA ALKURT MAÇTA FORMA GİYEMEYECEK
Altay'da zorlu Adana Demirspor maçında başarılı oyuncusu Ziya Alkurt sahadaki yerini alamayacak. Yoğun bir tedavi süreci geçiren tecrübeli kanat oyuncusunun riske edilmeyerek kadroya alınmayacağı öğrenildi. Ziya Alkurt'un yokluğunda son iki haftadır orta sahada oyun kurucu pozisyonunda görev yapan Erhan Çelenk kanatta oynayacak. 10 numara pozisyonunda ise Faslı oyuncu Regattin'in görev yapması bekleniyor. Öte yandan konuk ekipte orta saha oyuncusu Kerim Avcı, geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği siyahbeyazlılara bu kez rakip olacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altay - Adana Demirspor CANLI ANLATIM haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA