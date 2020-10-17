Altay’ın konuğu Adana Demirspor

TFF Birinci Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan İzmir ekipleri Altay ve Altınordu bugün Adana temsilcileriyle birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Kadrosunu sil baştan yaratan Altay, sahasında kendisi gibi lige şampiyonluk parolasıyla başlayan Adana Demirspor'u konuk edecek. Dört haftada 9 puanla zirve ortağı olan Altınordu ise deplasmanda Adanaspor önünde ter dökecek. Milli aradan önce son iki maçında evinde Eskişehir'i 6-0, deplasmanda Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup ederek çıkışa geçen Altay, Bornova Stadı'nda 19.00'da başlayacak maçta Adana Demir önünde çıkışını sürdürmek istiyor.

MAÇLAR TRT SPOR'DA

Kritik karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Mücadele TRT Spor ve beIN Max 1'den canlı olarak ekranlara gelecek. Ligde 7 puanla 6'ncı sırada yer alan Altay, 8 puanı bulunan 4'üncü basamaktaki rakibini yenerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor. İzmir temsilcisi iddialı rakibine ilk yenilgisini tattırmaya çalışacak. Ligde ilk 4 haftada 3 galibiyet, 1 yenilgi alarak 9 puan toplayan zirve ortağı Altınordu bugün deplasmanda Güney temsilcisi Adanaspor'un konuğu olacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda 16.00'da başlayacak mücadeleyi Bülent Birincioğlu yönetecek. Mücadele TRT Spor ve beIN Max 1'den naklen yayınlanacak

GÖZLER PAİXAO

Altay'da 4 maçta rakip fileleri 4 kez havalandıran Paixao, Adana Demirspor önünde de takımının en önemli hücum silahı olacak. Portekizli forvet, gol krallığında zirveyi konuk ekipten Mehmet Akyüz ile paylaşıyor. Akyüz'ün de 4 golü bulunuyor.

ZİYA ALKURT MAÇTA FORMA GİYEMEYECEK

Altay'da zorlu Adana Demirspor maçında başarılı oyuncusu Ziya Alkurt sahadaki yerini alamayacak. Yoğun bir tedavi süreci geçiren tecrübeli kanat oyuncusunun riske edilmeyerek kadroya alınmayacağı öğrenildi. Ziya Alkurt'un yokluğunda son iki haftadır orta sahada oyun kurucu pozisyonunda görev yapan Erhan Çelenk kanatta oynayacak. 10 numara pozisyonunda ise Faslı oyuncu Regattin'in görev yapması bekleniyor. Öte yandan konuk ekipte orta saha oyuncusu Kerim Avcı, geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği siyahbeyazlılara bu kez rakip olacak.