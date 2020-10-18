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‘Demir’ büktü

temsilcisi maçın 15. dakikasında Marca Paixao'nun attığı tek golle 'u yendi. Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan , güçlü rakibini yenerek gücünü gösterdi, zirveye yaklaştı.

Altay ‘Demir’ büktü
Giriş Tarihi: 18.10.2020

TFF 1. Lig'de şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Altay dün sahasında güçlü rakibi Adana Demirspor'u başarılı forveti Paixao'nun attığı golle 1-0 yendi. Yoluna üçte üç yaparak devam etti. Maçın 9. dakikasında Erhan'ın pasında Paixao'nun şutunda kaleci Zubas topu zorlukla kornere çeldi. 11'de Mehmet Akyüz'ün uzaktan şutunda meşin yuvarlak kaleci Burak'ta kaldı. 15'te Tolga'nın sağdan ortasında Paixao'nun altı pasın içinden kafasını kaleci Zubas topu çizgi üzerinde çeldi. Boşta kalan topu Paixao ağlara yolladı: 1-0. 21'de Tolga'nın ortasında Paixao'nun volesinde top farklı şekilde auta çıktı.

BURAK ÖĞÜR GEÇİT VERMEDİ
45'te Gökhan İnler'in sert şutunda kaleci Burak gole izin vermedi. 50 ve 55. dakikalarında Mehmet Akyüz'ün vuruşlarında kaleci Burak başarıyla kalesini korudu. 89'da Eren'in şutunda kaleci Zubas topu kornere çeldi. Mücadeleyi Altay 1-0 kazandı.

WİLLİAM AMORİM İLK KEZ KADRODA
Altay'ın Yunanistan ekibi Xanthi'den transfer ettiği kanat oyuncusu William Douglas de Amorim dün ilk kez kadroya alındı. Siyah-beyazlı ekibin teknik patronu Yücel İldiz ligde geride kalan 4 haftada Brezilyalı kanat oyuncusunu kadroya almamıştı.

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