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Zorunlu değişim

Altay’da kovid-19 testi negatif çıkan Yılmaz Özeren ile sakatlığı bulunan kritik karşılaşmada forma giyemedi

Zorunlu değişim
Giriş Tarihi: 18.10.2020

Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, dün Adana Demirspor maçında idael ilk 11'den zorunlu iki değişiklik yaparak takımı sahaya sürdü. Siyah-beyazlı ekipte kovid-19 testi negatif çıkan Yılmaz Özeren kadrodan çıkarıldı. Genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen başarılı orta saha oyuncusunun izalosyan altına alındığı öğrenildi. Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan kanat oyuncusu Ziya Alkurt'ta dün Adana Demirspor önünde forma giyemedi.

İzmir ekibinin teknik patronu İldiz, Ziya ve Yılmaz'ın yokluğunda Yekta Kurtuluş ve Regattin'e şans verdi. Altay'ın yeni transferlerinden Yekta Kurtuluş dün ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi. Sezon başı kampında sakatlanan Gencer'de sahadaki yerini alamadı. Adana Demirspor'da ise sakatlığı bulunan Okan Alkan forma giyemedi. Ligin iki tecrübeli teknik direktörü Yücel İldiz ve Ümit Özat maç öncesi birbirlerine başarılar diledi.

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