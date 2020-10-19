Altay fırtınası

TFF 1. Lig'de şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonun ilk 2 maçından 1 puan çıkararak hayal kırıklığı yaşatan Altay, daha sonra oynadığı 3 maçı kazanarak taraftarlarını mest etti. Samsunspor'la 0-0 berabere kalıp, deplasmanda İstan- bulspor'a 2-1 yenilen İzmir ekibi ilk galibiyetini Eski- şehirspor'u 6-0 yenerek elde etti. Siyah-beyazlılar, dış sahada Keçiörengücü'nü ve son olarak sahasında kendisi gibi Süper Lig hedefiyle yola çıkan Adana Demirspor'u 1-0'lık sonuçlarla geçmeyi bildi.

KALESİNİ GOLE KAPATTI

Topladığı 10 puanla zirve yarışında sağlam adımlarla yoluna devam etti. İzmir ekibi sadece ligin ikinci haftasında İstanbul önünde kalesinde 2 gol gördü. Son üç mücadelede rakiplerine geçit vermedi. Altay'ın forveti Paixao'da gol krallığında zirvede yer alıyor. Eskişehir filelerini 4 kez havalandıran başarılı forvet, Adana Demirspor'a da takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Paixao ligdeki gol sayısını 5'e çıkardı. Adana Demir'e karşı önemli bir üç puan aldıklarını belirten Altay'ın teknik patronu Yücel İldiz, "Bu ligde iddialı olmak istiyorsanız bu maçlar kilometre taşı gibidir. Önümüzün açılması açısından kazanmamız gerekiyordu ve kazandık" dedi.