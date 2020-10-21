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Altay’a korona şoku

1. Lig’de zirve mücadelesi veren ekibinde 8 futbolcu, dahil 3 teknik heyet, 2 sağlıkçı ve 2 idari personelde vriüs tespit edildi.

Altay’a korona şoku
Giriş Tarihi: 21.10.2020

Altay Spor Kulübü, dün yapılan Kovid- 19 testleri sonucunda 8 futbolcu ve Teknik Direktör Yücel İldiz dahil olmak üzere 3 teknik heyet, 2 sağlık çalışanı ve 2 idari personelde test sonuçlarının pozitif olarak çıktığını açıkladı. Siyahbeyazlı kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu ve Sağlık izolasyon protokolünün titizlikle uygulandığını ve gerekli tedbirler alınarak tedavi süreçlerinin başlatıldığını duyurdu.

MAÇ OYNANACAK
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüzde dün yapılan Kovid-19 testleri sonucunda, 8 futbolcumuz ve teknik direktörümüz Yücel İldiz dahil olmak üzere 3 teknik heyet, 2 sağlık çalışanımız ve 2 idari personelimizin test sonuçları pozitif çıkmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu ve Sağlık Bakanlığının ilgili tedavi ve izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta olup, gerekli tedbirler alınarak tedavi süreçlerinin başladığını kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz." Öte yandan bugün saat 19.00'da oynanacak olan maçta Altınordu ile karşılaşacak Altay'ın mücadeleye çıkacağı öğrenildi.

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