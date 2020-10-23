Altay yarışta ağır yara aldı

TFF 1. Lig'de 1-0 öne geçtiği maçta Altınordu'ya 2-1 yenilerek sahadan puansız ayrılan Altay zirve yarışında ağır yara aldı. Ligde son üç maçını kayıpsız geçen siyahbeyazlıların galibiyet serisi de derbi de son buldu. Altay, 10 puanda kaldı. Altınordu karşılaşmasında siyah-beyazlı ekipte 8 futbolcu ve teknik direktörü Yücel İldiz kovid- 19 yüzünden sahadaki yerlerini alamadı. Kritik derbide görev alamayan isimler pazar günü Bornova'da oynanacak Giresun maçında da formasını giyemeyecek.

SERİ SON BULDU

Siyan-beyazlıların, geçen sezondan beri iç saha karşılaşmalarını oynadığı Bornova Stadı'ndaki namağlup serisi de son buldu. Altay, geçen sezon Bornova'da çıktığı 8 karşılaşmada 8 galibiyet aldı. Bu sezon aynı stadyumda 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik elde eden siyah beyazlı İzmir temsilcisi daha önce bileğinin hiç bükülmediği stadyumda ilk kez sahadan puansız ayrıldı. Derbide konuk ekip olarak sahaya çıkan Altay, Bornova'da ev sahibi olarak çıktığı maçlarda ise henüz yenilgi yüzü görmedi. Öte yandan ligde üç maçtır kalesini gole kapatan siyah-beyazlı ekibin gol yememe serisi de Altınordu maçıyla son buldu.