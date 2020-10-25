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'da karantina süreci

1’inci Lig ekiplerinden ’da koronavirüse yakalanan futbolcu sayısının 9’dan 24’e yükselmesi futbol camiasına büyük üzüntü yaşattı. Pek çok kulüp ve futbolsever siyah-beyazlı kulübe geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Altay'da karantina süreci

25.10.2020, 12:35

İzmir ekibinin bugün evinde Giresunspor'la oynaması gereken karşılaşma ertelenirken, koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan oyunculardan kulüp tesislerinde kalanların da tesisten ayrılıp evlerinde karantinaya alındıkları belirtildi. Tesisler dün iki kez dezenfekte edildi.

Altaylı futbolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, hafta içindeki Altınordu derbisi öncesi testi pozitif çıkan teknik direktör Yücel İldiz'in durumunun da iyi olduğu kaydedildi. Evinde karantinada olan 67 yaşındaki teknik adamın herhangi bir şikayetinin olmadığı bildirildi. Siyah-beyazlı kulüpte koronavirüs tespit edilen kişi sayısının toplam 34 olduğu açıklanmıştı. Altay'ın ligde 30 Ekim Cuma günü deplasmanda Tuzlaspor'la oynanması gereken 8'inci hafta maçı da karantinaların sürmesi nedeniyle ertelenecek.

DHA

Son dakika: Altay'da 34 koronavirüs vakası

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