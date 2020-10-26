Altay karantinada

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da korona virüs şoku yaşanıyor. İzmir ekibinde 24'ü futbolcu olmak üzere toplam 34 kişide Kovid 19 tespit edilirken, dün oynanması gereken Giresunspor maçı ileri bir tarihe ertelendi. Siyah-beyazlıların gelecek hafta cuma günü deplasmanda oynayacağı Tuzlaspor maçına da çıkması zor gözüküyor. A Takım ve genç oyuncularının büyük bölümünde Kovid 19 olan Altay'ın şuan sağlıklı olarak 8 futbolcusu bulunuyor. Altınordu maçının öncesi testleri pozitif çıkan 8 oyuncunun 27 Ekim'de 14 günlük izolasyon süresi bitiyor.

TESİSLER DEZENFEKTE EDİLDİ

Bu isimlerin hepsinin testleri negatife dönse bile Tuzlaspor karşılaşması oynanması zor. Çünkü kulüpte testleri negatif çıkan isimlerde birinci derecede temastan dolayı evlerinde izolasyon altında. Yaşanan büyük sıkıntı üzerine Altay'ın Gaziemir'deki tesisleri dün iki kez dezenfekte edildi. Altaylı futbolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, geçen hafta içinde Altınordu ile oynanan derbi öncesi de testi pozitif çıkan teknik direktör Yücel İldiz'in durumunun da çok iyi olduğu kaydedildi.

SIKI DENETİM ALTINA ALINDILAR

Evinde karantinada olan 67 yaşındaki İldiz'in herhangi bir şikayetinin olmadığı bildirildi. İzmir ekibinde teknik heyete, futbolculara ve personele belirli aralıklarla test yapılacağı açıklandı. Virüse yakalanan 34 kişinin sağlık durumları hakkında federasyonu ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün sık sık bilgi aldığı ifade edildi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ