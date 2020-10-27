Bucaspor 1928’da Balcıoğlu dönemi

1928 Bucaspor, teknik direktörlük görevine Uğur Balcıoğlu'nu getirdi. TFF 3. Lig 1. Grup'ta ilk 5 maç sonunda averajla lider konumunda bulunan 1928 Bucaspor, İbrahim Nadir Arıkan ile yolların ayrılmasının ardından Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu ile anlaştı. Sarı-lacivertli kulüp sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yeni teknik direktörümüzün camiaya hayırlı olmasını temenni ediyor ve başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi. Uğur Balcıoğlu, göreve gelir gelmez sarı-lacivertliler ile ilk antrenmanına çıktı. Sarı-lacivertliler, sezona Tolga Doğantez ile başlamış 3. hafta genç teknik adamla yolları ayırdıktan sonra İbrahim Nadir Arıkan'ı getirmişti.