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Haberler Altay Tuzlaspor-Altay karşılaşmasına koronavirüs ertelemesi

Tuzlaspor-Altay karşılaşmasına koronavirüs ertelemesi

Son dakika... 1. Lig'in 8. haftasında 30 Ekim Cuma günü oynanması gereken Tuzlaspor-Altay karşılaşması, ekibindeki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

Tuzlaspor-Altay karşılaşmasına koronavirüs ertelemesi

AA

27.10.2020, 15:52 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020,08:39

Türkiye Futbol Federasyonunu internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Vefa Stadı'nda 30 Ekim Cuma günü saat 19.00'da başlaması gereken müsabaka başka bir tarihte oynanacak.

Altay, 24 Ekim Cumartesi günü 24 futbolcunun yanı sıra teknik direktör Yücel İldiz, 3 profesyonel takım antrenörü, akreditasyon sorumlusu, 2 sağlık çalışanı, 2 malzemeci, saha bakım görevlisiyle birlikte toplam 34 kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Altay'ın 7. haftadaki Giresunspor karşılaşması da ertelenmişti.

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